Смолка победил Куинонеса, Кольер одолел Вилланте
05:59
Состоялись бои предварительного карда на турнире UFC Vegac 16. Луис Смолка победил Хосе Куинонеса техническим нокаутом во втором раунде, Илия Топурия нокаутировал Дэймона Джексона в первом раунде, а Джейк Кольер единогласным решением судей победил Джана Вилланте.
UFC Vegac 16. Лас-Вегас.
Предварительный кард
Тяжелый вес: Джейк Кольер (США) победил Джана Вилланте (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
Полулегкий вес: Илия Топурия (Испания) победил Дэймона Джексона (США) — нокаут в 1-м раунде.
Легчайший вес: Луис Смолка (США) победил Хосе Куинонеса (Мексика) — технический нокаут во 2-м раунде.
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