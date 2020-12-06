Смолка победил Куинонеса, Кольер одолел Вилланте

Состоялись бои предварительного карда на турнире UFC Vegac 16. Луис Смолка победил Хосе Куинонеса техническим нокаутом во втором раунде, Илия Топурия нокаутировал Дэймона Джексона в первом раунде, а Джейк Кольер единогласным решением судей победил Джана Вилланте.

UFC Vegac 16. Лас-Вегас.

Предварительный кард

Тяжелый вес: Джейк Кольер (США) победил Джана Вилланте (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Илия Топурия (Испания) победил Дэймона Джексона (США) — нокаут в 1-м раунде.

Легчайший вес: Луис Смолка (США) победил Хосе Куинонеса (Мексика) — технический нокаут во 2-м раунде.