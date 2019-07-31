UFC подписала первый в истории контракт с бойцом из Казахстана

UFC подписала контракт с бойцом ММА из Кахастана Шавкатом Рахмоновым, сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов в своем Instagram.

- Рахмонов подписал контракт с UFC и войдет в историю как первый казахстанский боец, подписавший контракт с лучшей ММА-организацией, - написал Абдрахманов. - Дебют запланирован на ноябрь. Шавкат стал первым, но уверен будет далеко не последним представителем нашей страны в UFC.

Рахмонов провел за карьеру 12 боев, каждый из которых закончился его досрочной победой.