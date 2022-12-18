UFC Fight Night 216: Царукян победил Исмагулова и другие результаты турнира

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 216, в главном бою которого Джаред Каннонье (16-6) победил Шона Стриклэнда (25-5) раздельным решением судей (46-49, 49-46, 49-46). Приводим результаты всех боев турнира.

Средний вес: Джаред Каннонье (США) победил Шона Стриклэнда (США) — Раздельное решение судей.

Легкий вес: Арман Царукян (Россия) победил Дамира Исмагулова (Россия) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Амир Альбази (Ирак) победил Алессандро Косту (Бразилия) — КО, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Алекс Касерес (США) победил Джулиана Эроса (США) — ТКО, 1-й раунд.

Легкий вес: Дрю Добер (США) победил Бобби Грина (США) — КО, 2-й раунд.

Средний вес: Михал Олексейчук (Польша) победил Коди Брандейджа (США) — КО, 1-й раунд.

Соломенный вес: Кори Маккенна (Уэльс) победила Шеянни Влисмас (США) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Мэттью Семелсбергер (США) победил Джейка Мэттьюза (Австралия) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Саид Нурмагомедов (Россия) победил Сайдиокуба Кахрамонова (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Промежуточный вес: Рафа Гарсия (Мексика) победил Хайисаера Махешата (Китай) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Ринат Фахретдинов (Россия) победил Брайана Баттла (США) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Манел Капе (Луанда) победил Давида Дворака (Чехия) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Сергей Морозов (Казахстан) победил Джорни Ньюсона (США) — Единогласное решение судей.