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Сегодня, 06:05

Арман Царукян: «Моя цель — реванш с Исламом Махачевым»

Царукян хочет провести реванш с Махачевым
Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в легком дивизионе Арман Царукян (19-3) хочет провести бой против бойца из топ-5 рейтинга. Об этом он сообщил после боя с Дамиром Исмагуловым (24-2).

«Сегодня я показал свои 50 процентов, — сказал Царукян после боя. — Я хочу сказать спасибо всем моим тренерам, которые помогали мне с самого детства.

Только что я побил парня, у которого была серия из 19 побед, 5-0 в UFC. Может быть немногие его знают, но это один из самых жестких парней. Он жестче чем некоторые парни из топ-5. Никто не хочет биться ни с ним, ни со мной. И только что мы показали очень хороший бой и, надеюсь, мне дадут кого-нибудь из топ-5, потому что теперь у меня серия из семи побед, ведь Гамроту я не проиграл. Я заслуживаю боя с кем-то из топ-5.

Моя цель — реванш с Исламом Махачевым, потому что мой первый бой в UFC был против него. Я дал ему самый тяжелый бой в UFC, и я знаю, что мне нужен всего один громкий поединок, и я получу титульник. Надеюсь, 2023 год будет моим годом".

Царукян одержал победу над Исмагуловым единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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