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Сегодня, 06:48

Шон О'Мэлли рассказал, что отклонил приглашение в Чечню

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) сообщил, что он не поехал в Чечню вместе с Камару Усманом (20-2), Генри Сехудо (16-2) и Джастином Гэтжи (23-4).

«Причина, по которой я отклонил предложение, заключалась в том, что я не получил ответа, на чье мероприятие я еду. У меня было предчувствие, что не надо мне туда ехать», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. Также он добавил, что считает главу Чеченской республики Рамзана Кадырова «нехорошим человеком» и лучшим другом президента России Владимира Путина.

О'Мэлли в прошлом бою одержал спорную победу над Петром Яном (16-4) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

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