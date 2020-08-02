UFC Fight Night 173: результаты предварительного карда

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night. Вечер единоборств также известен под названиями UFC Fight Night 173 и UFC on ESPN+ 31. Состоялись бои предварительного карда.

Поединок американских легковесов Криса Гутиерреза (15-3-2) и Коди Дюрдена (11-2-1) завершился вничью — 28-28, 28-28, 28-28.

Америнский легковес Джамал Эммерс (18-5) единогласным решением судей победил соотечественника Винса Качеро (7-3) — 30-27, 30-27, 30-27.

Американец Нейт Манесс (13-1) единогласным решением судей победил соотечественника Джонни Муньоса (10-1) — 29-27, 29-27, 29-27.

Американец Джонатан Мартинес (12-3), выступающий в легчайшем весе, нокаутировал коленом соотечественника Френка Саенза (13-7). Поединок завершился в третьем раунде.