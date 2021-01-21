UFC Fight Island 8: яркий дебют брата Хабиба, великолепная победа Ахмедова и мощные нокауты. Видео

В Абу-Даби прошел турнир UFC on ESPN 20 (UFC Fight Island 8), в главном бою которого Майкл Кьеза победил Нила Мэгни единогласным решением судей. Успешно выступили российские бойцы — Умар Нурмагомедов и Омари Ахмедов, оба одержали досрочные победы.

Ранний предварительный кард:

Наилегчайший вес (женщины): Манон Фиоро (Франция) победила Викторию Леонардо (США) — ТКО, 2-й раунд, 4:08.

Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (Россия) победил Сергея Морозова (Казахстан) — удушение сзади, 2-й раунд, 3:39.

Предварительный кард:

Легкий вес: Майк Дэвис (США) победил Мэйсона Джонса (Уэльс) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Франсиско Фигейредо (Бразилия) победил Джерома Риверу (США) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Далча Лангиамбула (ЮАР) победил Маркуса Переса (Бразилия) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Су Мудаэржи (Китай) победил Зарруха Адашева (Узбекистан) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Легчайший вес: Рики Саймон (США) победил Гаэтано Пиррелло (Бельгия) — удушение (ручной треугольник), 2-й раунд, 4:00.

Основной кард:

Средний вес: Омари Ахмедов (Россия) победил Тома Бриза (Англия) — удушение (ручной треугольник), 2-й раунд, 1:41.

Легкий вес: Лерон Мерфи (Англия) победил Дугласа Силву де Андраде (Бразилия) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Наилегчайший вес: Мэтт Шнелл (США) победил Тайсон Нэма (США) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Наилегчайший вес (женщины): Вивиана Араужу (Бразилия) победила Роксанн Модаффери (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

Полутяжелый вес: Ике Виллануэва (США) победил Винисиуса Морейру (Бразилия) — КО, 2-й раунд, 0:39.

Полусредний вес: Ворли Алвес (Бразилия) победил Мунира Лаззеза (Тунис) — ТКО, 1-й раунд, 1:35.

Warlley Alves?? surclasse le Tunisien Mounir Lazzez?? et gagne par TKO ! #UFCFightIsland8 pic.twitter.com/To7iS75Spd — UFC France ?? (@UFCFRA) January 20, 2021

Полусредний вес: Майкл Кьеза (США) победил Нила Мэгни (США) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).