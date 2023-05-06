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Боец Муртазаев: «Ждем яркой победы Олейника над Томпсоном»

Мария Гусева
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Российский боец ММА Ислам Муртазаев поделился ожиданиями от поединка между россиянином Алексеем Олейником и британцем Оли Томпсоном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Оба — лучшие бойцы UFC, — цитирует РЕН ТВ Муртазаева. — Алексей достаточно неплохо проявлял себя в этой лиге. Российская публика будет за Алексея. Поэтому ждем яркой победы».

Также Муртазаев высказался о противостоянии Александра Емельяненко и бойца поп-ММА Евгения Ершова.

«Александр Емельяненко уже достаточно возрастной боец, у него уже есть своя история, и ему нечего доказывать. А для Евгения это большой шанс закрепить свое имя в мире единоборств», — добавил Муртазаев.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера встретятся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Источник: РЕН ТВ
Александр Емельяненко
Алексей Олейник
Евгений Ершов
ММА
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