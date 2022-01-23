UFC 270: Нганну встретится с Ганом, Морено с Фигередо и другие поединки

23 января, в воскресенье, в Анахайме (США) пройдет турнир UFC 270, где в главном бою встретятся чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну и временный чемпион UFC Сирил Ган. Их поединок начнется примерно в 07.30 по московскому времени.

Главный кард:

Тяжелый вес. Фрэнсис Нганну (16-3) — Сирил Ган (10-0);

Наилегчайший вес. Брэндон Морено (19-5-2) — Дейвесон Фигередо (20-2-1);

Полусредний вес. Мишель Перейра (26-11) — Андрэ Фиальо (14-3);

Легчайший вес. Коди Стэменн (19-4-1) — Саид Нурмагомедов (14-2);

Полусредний вес. Майкл Моралес (12-0) — Тревин Джайлс (14-3).

Предварительный кард:

Легчайший вес. Раони Барселос (16-2) — Виктор Генри (21-5);

Полусредний вес. Джек Делла Маддалена (11-2) — Пэт Родригес (4-1): победа Маддалены техническим нокаутом в первом раунде;

Легчайший вес. Тони Грейвэли (22-7) — Саймон Оливейра (18-4): победа Грейвэли общим решением судей;

Легкий вес. Мэтт Фревола (9-3-1) — Хенаро Вальдес (10-1): победа Фреволы техническим нокаутом в первом раунде.

Ранний предварительный кард:

Жен. минимальный вес. Сильвана Гомес Хуарес (10-4) — Ванесса Демопулос (7-4): победа Демопулос сабмишном в первом раунде;

Жен. наилегчайший вес. Кей Хэнсен (7-5) — Жасмин Ясудавичюс (7-1): победа Ясудавичюс общим решением судей (30-27, 29-28, 29-28).