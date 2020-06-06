UFC 250 7 июня: расписание боев, где смотреть и когда начало трансляции

В ночь на 7 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 250, который возглавит бой за титул чемпионки в полулегком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер. Вечер единоборств пройдет в Лас-Вегасе на арене APEX без зрителей.

Ранний предварительный кард стартует в 01.00 7 июня по московскому времени. Его закроет бой между Жуссиером Формигой (Бразилия) и Алексом Пересом (США) в весовой категории до 56,7 кг.

Предварительный раунд, который начнется в 03.00, завершится поединком Алекс Касерес (США) — Чейз Хупер (США).

Основной кард начнется в 05.00 7 июня (мск). Его откроет бой Шон О`Мэлли (США) — Эдди Вайнлэнд (США) в весовой категории до 52,2 кг.

Далее пройдут поединки: Нил Магни (США) — Энтони Рокко Мартин (США) — категория до 77,1 кг; Кори Сэндхаген (США) — Алджамейн Стерлинг (США) — категория до 61,2 кг; Рафаэль Ассунсао (Бразилия) — Коди Гарбрандт (США) — категория до 61,2 кг.

Главный бой вечера UFC 250 — Аманда Нуньес (Бразилия) — Фелиция Спенсер (Канада) в категории до 65,8 кг.

Трансляцию турнира в прямом эфире проведет UFC ТВ. Канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ.

Нуньес — Спенсер и другие бои UFC 250: расписание турнира и прямая трансляция