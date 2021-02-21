Белорус Орловский сдался Аспиналлу после удушающего на турнире UFC Fight Night 185

Белорусский спортсмен Андрей Орловский на турнире UFC Fight Night 185 проиграл англичанину Тому Аспиналлу.

Орловский сдался во втором раунде после удушающего приема.

На счету 42-летнего Орловского 30 побед и 20 поражений, 27-летний Аспиналл одержал 10 побед и дважды проиграл.

В турнире выступят российские бойцы Яна Куницкая (13-5-0) и Алексей Олейник (59-14-1).

Смотреть бои UFC Fight Night 185 можно будет на телеканале РЕН ТВ, на платном UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (600-я кнопка в пакете «Ростелекома»), в видеосервисе Wink и на More.tv.

Трансляция боя Олейник — Докос в прямом эфире РЕН ТВ (примерно в 04.30)