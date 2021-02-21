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Белорус Орловский сдался Аспиналлу после удушающего на турнире UFC Fight Night 185

04:37
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Белорусский спортсмен Андрей Орловский на турнире UFC Fight Night 185 проиграл англичанину Тому Аспиналлу.

Орловский сдался во втором раунде после удушающего приема.

На счету 42-летнего Орловского 30 побед и 20 поражений, 27-летний Аспиналл одержал 10 побед и дважды проиграл.

В турнире выступят российские бойцы Яна Куницкая (13-5-0) и Алексей Олейник (59-14-1).

Смотреть бои UFC Fight Night 185 можно будет на телеканале РЕН ТВ, на платном UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ (600-я кнопка в пакете «Ростелекома»), в видеосервисе Wink и на More.tv.

Трансляция боя Олейник — Докос в прямом эфире РЕН ТВ (примерно в 04.30)

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