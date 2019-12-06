Уайт подтвердил, что Фьюри хочет драться в UFC

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что британский боксер Тайсон Фюьри хотел бы попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

— Это интересная история. Мы с Фьюри уже общались на эту тему, — приводит слова Уайта MMA Junkie. — Он действительно заинтересован в том, чтобы попробовать себя в смешанных единоборствах. Я уважаю его желание. Посмотрим, что из этого получится.

Пока ему нужно сосредоточиться на боксе. Его ждет реванш против Уайлдера. Это очень большое событие.