Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Уайт подтвердил, что Фьюри хочет драться в UFC

10:53
Теги:

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что британский боксер Тайсон Фюьри хотел бы попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

— Это интересная история. Мы с Фьюри уже общались на эту тему, — приводит слова Уайта MMA Junkie. — Он действительно заинтересован в том, чтобы попробовать себя в смешанных единоборствах. Я уважаю его желание. Посмотрим, что из этого получится.

Пока ему нужно сосредоточиться на боксе. Его ждет реванш против Уайлдера. Это очень большое событие.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир