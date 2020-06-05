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Уайт планирует устроить первый турнир на «Бойцовском острове» уже в конце июня

13:10
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что собирается провести первый ивент на частном острове уже в конце июня.

— Первый поединок на «Бойцовском острове», вероятно, состоится 27 июня, а не в июле, — цитирует Уайта MMA Junkie со ссылкой на подкаст Эдди Хирна. — Это безумная идея, которую практически нельзя реализовать. Для этого ведь нужно доставлять людей на самолетах, а потом отправлять их на карантин. Пытаться сделать это — уже безумие. Но я обещаю, что мы доведем дело до ума. Мы справимся.

Я верю, что мы это сделаем. «Бойцовский остров» очень сильно поможет развитию ММА. Он поможет не только финансово, но и в ряде других аспектов. Я знаю, что мы можем сделать.

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