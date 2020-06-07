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Уайт не собирается отпускать Масвидаля из UFC

08:41
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Третий номер рейтинга полусредневесов UFC Хорхе Масвидаль выразил крайнюю степень разочарования ходом переговоров с UFC, предположительно, о титульном поединке против Камару Усмана. Он даже выразил готовновть уйти из промоушена и заврешить карьеру, сообщает ESPN.

Однако глава UFC Дана Уайт заявил, что в Масвидаля контракт еще на 7 боев. И он не собирается расторгать эту сделку.

За карьеру 35-летний американец одержал 35 побед при 13 поражениях.

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