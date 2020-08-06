Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«У него спарринги — это война». Хабиб — о Тухугове

00:05
Зубайра Тухугов. Фото Instagram Хабиба Нурмагомедова.
Зубайра Тухугов. Фото Instagram Хабиба Нурмагомедова.
Теги:

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что его соотечественник Зубайра Тухугов очень серьезно относится к спаррингам.

«У него спарринги — это война», — написал Хабиб в stories Instagram, поставив ссылку на страницу Тухугова и опубликовав его фото.

Ранее стало известно, что Тухугов проведет следующий бой против канадца Хакима Даводу. Поединок пройдет на турнире UFC 253 19 сентября. 29-летний россиянин, выступающий в полулегкой весовой категории, провел 24 боя в ММА и одержал 19 побед (7 нокаутов) при четырех поражениях и одной ничьей.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир