Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что его соотечественник Зубайра Тухугов очень серьезно относится к спаррингам.

«У него спарринги — это война», — написал Хабиб в stories Instagram, поставив ссылку на страницу Тухугова и опубликовав его фото.

Ранее стало известно, что Тухугов проведет следующий бой против канадца Хакима Даводу. Поединок пройдет на турнире UFC 253 19 сентября. 29-летний россиянин, выступающий в полулегкой весовой категории, провел 24 боя в ММА и одержал 19 побед (7 нокаутов) при четырех поражениях и одной ничьей.