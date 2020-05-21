«У него еще остались великие незавершенные дела». Тренер Хабиба попросил бога помочь отцу спортсмена

Тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный отцу спортсмена, Абдулманапу Нурмагомедову. Сейчас 57-летний Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы.

— Прошу, господи, я молюсь и впервые в жизни прошу тебя подарить полноценное исцеление моему другу, — написал у себя в Instagram Мендес. — Он — великий человек и отец, у него еще есть незавершенные великие дела. Ему все еще нужно помогать семье и всем, кому он нужен. Господь, ты всесилен, и только ты можешь давать или забирать. Пожалуйста, дай Абдулманапу Нурмагомедову провести с нами больше времени.