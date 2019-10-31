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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«У меня есть несколько ударов. Приходи и получи». О чем теперь пишет Конор?

14:01

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новое сообщение в своем Twitter. В нем спортсмен бросил вызов неизвестному сопернику.

— У меня есть несколько ударов. Приходи и получи, — написал Макгрегор.

Макгрегор отбыл шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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