«У меня есть несколько ударов. Приходи и получи». О чем теперь пишет Конор?
14:01
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новое сообщение в своем Twitter. В нем спортсмен бросил вызов неизвестному сопернику.
— У меня есть несколько ударов. Приходи и получи, — написал Макгрегор.
Макгрегор отбыл шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
I've got shots to give. Come and get me.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 31 октября 2019 г.
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