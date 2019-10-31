«У меня есть несколько ударов. Приходи и получи». О чем теперь пишет Конор?

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал новое сообщение в своем Twitter. В нем спортсмен бросил вызов неизвестному сопернику.

— У меня есть несколько ударов. Приходи и получи, — написал Макгрегор.

Макгрегор отбыл шестимесячную дисквалификацию после боя в рамках турнира UFC 229 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.