У Хабиба нет мотивации вернуться в октагон
21:08
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз заявил, что не вернется в спорт. Экс-чемпион UFC в легком весе провел последний бой 24 октября 2020 года против Джастина Гейджи. Защитив чемпионский пояс, Хабиб объявил об уходе из спорта.
«Пойти в клетку? Меня ничто не мотивирует. Но у меня есть много близких, которые помогли мне стать чемпионом, стать суперзвездой. Я здесь, чтобы помочь ребятам, придать им энергии. Для меня это главная мотивация», — сказал Хабиб в эфире YouTube-канала UFC.
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