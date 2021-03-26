У Хабиба нет мотивации вернуться в октагон

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз заявил, что не вернется в спорт. Экс-чемпион UFC в легком весе провел последний бой 24 октября 2020 года против Джастина Гейджи. Защитив чемпионский пояс, Хабиб объявил об уходе из спорта.

«Пойти в клетку? Меня ничто не мотивирует. Но у меня есть много близких, которые помогли мне стать чемпионом, стать суперзвездой. Я здесь, чтобы помочь ребятам, придать им энергии. Для меня это главная мотивация», — сказал Хабиб в эфире YouTube-канала UFC.