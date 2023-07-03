Турнир HFC MMA побил исторический рекорд VK по просмотрам трансляции

Вечером 1 июля на «ЦСКА Арене» в Москве состоялся турнир HFC MMA, в рамках которого прошло четыре титульных поединка.

Наби Набиев техническим нокаутом победил Хамзата «Чаборза» Магомадова и стал новым чемпионом лиги в легчайшем весе. В бою за пояс в полулегком весе Фазледдина «Карим» Мадрахимов одержал победу над Аркадием Осипяном. Пояс в полусреднем весе перешел от Юрика Смояна к Алану Саламову. В бою за пояс в легком весе Дмитрий «Армеец» Климов решением судей победил Тагира Хибиева.

Поединок россиянина Шовхала Чурчаева против представителя Ирана Мохаммада Хейбати не состоялся. Чурчаев не уложился в рамки весовой категории, после этого даже получил разрешение провести поединок без утвержденной весовой категории, но за 10 минут до поединка российский боец покинул «ЦСКА Арену». Вместо Чурчаева на бой вышел Аловсет Мамиев, который проиграл Хейбати единогласным решением судей.

Турнир побил рекорд единовременного онлайна на трансляции в VK видео: в пике за турниром в прямом эфире наблюдали 273 тысячи зрителей. Предыдущий рекорд площадки был зафиксирован на трансляции свадьбы Джигана — 100 тысяч зрителей.