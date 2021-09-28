Турнир BRAVE CF 55 пройдет 6 ноября в Ростове-на-Дону
21:17
Ближневосточный промоушен Brave CF проведет новый турнир в России. Турнир Brave CF пройдет 6 ноября в Ростове-на-Дону.
Brave CF, основанный в 2016 году, является одним из самых быстрорастущих промоушенов в мире смешанных единоборств.
В числе российских атлетов в Brave CF Али Багаутинов, Касум Касумов, Роман Богатов, Эльдар Эльдаров и другие.
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