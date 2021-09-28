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Турнир BRAVE CF 55 пройдет 6 ноября в Ростове-на-Дону

21:17

Ближневосточный промоушен Brave CF проведет новый турнир в России. Турнир Brave CF пройдет 6 ноября в Ростове-на-Дону.

Brave CF, основанный в 2016 году, является одним из самых быстрорастущих промоушенов в мире смешанных единоборств.

В числе российских атлетов в Brave CF Али Багаутинов, Касум Касумов, Роман Богатов, Эльдар Эльдаров и другие.

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Иван Шитик все материалы автора

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