Турнир BRAVE CF 55 пройдет 6 ноября в Ростове-на-Дону

Ближневосточный промоушен Brave CF проведет новый турнир в России. Турнир Brave CF пройдет 6 ноября в Ростове-на-Дону.

Brave CF, основанный в 2016 году, является одним из самых быстрорастущих промоушенов в мире смешанных единоборств.

В числе российских атлетов в Brave CF Али Багаутинов, Касум Касумов, Роман Богатов, Эльдар Эльдаров и другие.