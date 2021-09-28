TMZ: Джон Джонс дернул свою невесту за волосы и ударил головой полицейскую машину, оставив вмятину на капоте

Стали известны подробности ситуации с бывшим чемпионом UFC Джоном Джонсом по делу о домашнем насилии. Как сообщает TMZ, боец дернул свою невесту за волосы, а потом ударил головой прибывшую полицейскую машину.

«Как стало известно TMZ, Джон Джонс дернул за волосы свою невестку и боднул головой полицейскую машину, оставив вмятину на капоте и содрав краску.

Согласно отчету о задержании полицейского участка Las Vegas Metro PD, в 5:08 утра к отелю Caesars Palace приехала полиция по вызову о шуме и беспорядке в гостиничном номере. В вызове фигурировали «белая женщина, у которой течет кровь изо рта и носа» и «чернокожий профессиональный боец ММА».

Прибывшие сотрудники застали Джона Джонса, прогуливающегося рядом с отелем. Полиция сообщает, что Джонс разозлился и ударил полицейскую машину головой, оставив на капоте вмятину и содрав с него краску. Сотрудники надели на бойца наручники — по ходу задержания Джонс вел себя крайне эмоционально, угрожая подать в суд на полицию за то, что они арестовали его «в главную ночь его жизни».

Джон Джонс — 15-кратный чемпион UFC. За карьеру в промоушене он провел 11 защит титула. Последний поединок боец провел в феврале прошлого года, победив Доминика Рейеса единогласным решением.