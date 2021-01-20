Туменов назвал себя лучшим ударником в мире: «Ни один боец не переигрывал меня в стойке»

Российский боец ММА Альберт Туменов в интервью «СЭ» заявил, что считает себя лучшим ударником в мире. Ранее Туменов вызвал на бой Александра Шлеменко и Владимира Минеева.

«Пусть это прозвучит нескромно, но я считаю себя лучшим ударником в мире, — сказал Туменов. — Поэтому я ставлю себя выше Александра Шлеменко. Почему я так считаю? Я выступаю по профессионалам уже лет 10. Тренируюсь в разных залах, спаррингуюсь с лучшими бойцами, которые выступают в UFC, Bellator. Не было ни одного бойца, который смог бы меня в стойке чем-то удивить или переиграть. Я к любому могу найти подход».

«Я не прямолинейный боец, — отметил он. — Если надо прессинговать — я прессингую, если надо работать вторым номером — я работаю вторым номером. Я не просто ударник. Я еще и думаю, что можно сделать в бою. Поэтому у меня всегда есть преимущество в ударной технике. Не было еще такого бойца, кого бы я в стойке не переиграл. И я же не просто игровик. У меня и удар есть хороший. Это большой плюс».

Из российских бойцов Туменов выделил ударную технику Петра Яна и своего брата Биберта, а из иностранных — Конора Макгрегора, Исраэля Адесньи, Роберта Уиттакера, Джастина Гэтжи и Дагласа Лимы. «Мне нравится Конор Макгрегор. У него хорший бкос. У него есть тайминг и чувство дистанции. Он не из тех, кто рубится: фартанет — значит, фартанет, нет — значит, нет. Выцеливает, попадает. Мне он очень нравится».

На счету 29-летнего Туменова 22 победы и 4 поражения в ММА (5-3 в UFC). Он был чемпионом АСА в полусреднем весе. (Илья Андреев)