Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тухугов рассказал о пользе подготовки в команде Хабиба

02:02
Теги:

Российский боец UFC Зубайра Тухугов рассказал, как ему помогла подготовка в команде Хабиба Нурмагомедова. На турнире UFC 267 в Абу-Даби он проведет поединок против бразильца Рикардо Рамоса.

«Ты понимаешь, что рядом с тобой чемпионы, будущие чемпионы, топовые бойцы. Ты понимаешь, что если они тебе подсказывают — это берется не из воздуха, это реальность. И ты начинаешь серьезнее относиться к этому», — цитирует ТАСС Тухугова.

На счету Тухугова в ММА 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12792963

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Сейчас все политологи, вирусологи и бойцы ММА. Почему я проиграл, за меня уже все объяснили». Волков перед UFC 267
Названа парадоксальная польза зеленого чая
0