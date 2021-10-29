Тухугов рассказал о пользе подготовки в команде Хабиба

Российский боец UFC Зубайра Тухугов рассказал, как ему помогла подготовка в команде Хабиба Нурмагомедова. На турнире UFC 267 в Абу-Даби он проведет поединок против бразильца Рикардо Рамоса.

«Ты понимаешь, что рядом с тобой чемпионы, будущие чемпионы, топовые бойцы. Ты понимаешь, что если они тебе подсказывают — это берется не из воздуха, это реальность. И ты начинаешь серьезнее относиться к этому», — цитирует ТАСС Тухугова.

На счету Тухугова в ММА 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 по московскому времени.