Тухугов считает, что допинговый скандал испортил ему лучшие годы карьеры

Российский боец UFC Зубайра Тухугов признался, что допинговый скандал сильно повлиял на его карьеру. На турнире UFC 267 в Абу-Даби он проведет поединок против бразильца Рикардо Рамоса.

В 2017 году Тухугов был дисквалифицирован на два года за проваленный допинг-тест. Затем он пропустил еще один год из-за потасовки на UFC 229 с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Это сильно испортило мне жизнь. Я сейчас понимаю, что это был пик — 26 лет. Я был в хорошей форме, была уверенность. Меня отстранили на два года, это был беспредел. Это был витамин, который я тогда купил.

Мы тогда доказали, что этот витамин оказался подделкой. Я ждал, пока будут результаты экспертизы, и они сами ее сделали. Но почему-то меня отстранили на два года, а из-за той разборки еще на 12 месяцев отстранили. В итоге я не дрался три года и четыре месяца", — цитирует ТАСС Тухугова.

На счету Тухугова в ММА 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 по московскому времени.