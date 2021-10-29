Тухугов рассказал, против кого никогда не будет драться в UFC

Российский боец UFC Зубайра Тухугов не готов проводить бои с чеченцами, ингушами и дагестанцами. На турнире UFC 267 в Абу-Даби он проведет поединок против бразильца Рикардо Рамоса.

«Мы братья, одна нация. Как я могу драться? Пусть предлагают, но я скажу, что не буду драться ни с чеченцем, ни с ингушом, ни с дагестанцем. 70-80 человек в моей весовой категории в UFC», — цитирует ТАСС Тухугова.

На счету Тухугова в ММА 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 по московскому времени.