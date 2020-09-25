Тухугов не сделал вес перед UFC 253

Россиянин Зубайра Тухугов не уложился в вес перед поединком против канадца Хакима Даводу на турнире UFC 253.

Выступающий в полулегком весе боец из команды Хабиба Нурмагомедова показал на весах 68 кг — на 1,8 кг больше нужного. Отметим, что Тухугов пришел на взвешивание за 1,5 часа до конца.

Несмотря на перевес бой состоится, но Тухугов должен будет отдать часть гонорара сопернику.

Турнир UFC 253 пройдет в ОАЭ в ночь на 27 сентября по московскому времени. Бой Тухугов — Даводу откроет основной кард вечера на Бойцовском острове около Абу-Даби и начнется в 5.00 27 сентября (мск).