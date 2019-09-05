Тухугов хочет провести поединок с Макгрегором

Российский боец Зубайра Тухугов готов провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

— Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести еще два-три поединка. Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего (уровня), — цитирует ТАСС Тухугова.

Тухугов был в числе участников потасовки после боя Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова осенью прошлого года. За это он был на год дисквалифицирован, однако Атлетическая комиссия штата Невада позже сократила срок отстранения.

Тухугов ближайший бой проведет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября. Его соперником будет британец Лерон Мерфи.