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Третий чемпион UFC из России? Менеджер Магомедшарипова считает, что в этому году он станет лучшим в полулегком весе

03:30
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Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Забита Магомедшарипова, поделился мнением о его перспективах. 29 августа второй номер рейтинга полулегковесов проведет свой следующий бой.

«Очень воодушевлен мотивированностью Забита вернуться в клетку. Запомните мои слова, в 2020 году он станет чемпионом UFC в полулегкой весовой категории», — написал менеджер.

Чемпионом в этой весовой категории является австралиец Александр Волкановски.

Ранее в интервью «СЭ» Магомедшарипов сообщил, что его соперником, скорее всего, станет мексиканец Яир Родригес.

29-летний россиянин провел 19 поединков в ММА и одержал 18 побед (6 нокаутом) при одном поражении.

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