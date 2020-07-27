Третий чемпион UFC из России? Менеджер Магомедшарипова считает, что в этому году он станет лучшим в полулегком весе

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Забита Магомедшарипова, поделился мнением о его перспективах. 29 августа второй номер рейтинга полулегковесов проведет свой следующий бой.

«Очень воодушевлен мотивированностью Забита вернуться в клетку. Запомните мои слова, в 2020 году он станет чемпионом UFC в полулегкой весовой категории», — написал менеджер.

Чемпионом в этой весовой категории является австралиец Александр Волкановски.

Ранее в интервью «СЭ» Магомедшарипов сообщил, что его соперником, скорее всего, станет мексиканец Яир Родригес.

29-летний россиянин провел 19 поединков в ММА и одержал 18 побед (6 нокаутом) при одном поражении.