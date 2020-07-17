Тренер Яна: «Сехудо после чемпионства курил травку, а Петр пошел тренироваться»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян нокаутирует Генри Сехудо, если бой между ними состоится. Такое мнение в беседе с «СЭ» высказал тренер российского бойца Джон Хатчинсон.



Олимпийский чемпион 2008 года по вольной борьбе Сехудо был чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весах, а в начале мая объявил о завершении карьеры в ММА.

— Если Сехудо решит вернуться и захочет подраться с Яном, то как бой сложится? — вопрос Хатчинсону.

— Я бы хотел этого, даже очень бы хотел. Петр об этом знает. Он сам его не раз вызывал на бой, Сехудо отвечал ему в Twitter, они обменивались сообщениями. Так что если он захочет вернуться и подраться, мы будем более чем рады. Я думаю, Петр его остановит. Вот вы спрашивали про то, как мы праздновали победу. Петр — настоящий атлет. После самой большой победы в своей карьере он пошел в тренажерный зал и работал. А Сехудо был на подкасте и Джо Рогана, курил травку, кайфовал. Когда он встретится с реальным топовым профессионалом, игра будет окончена. Петр его нокаутирует. (Михаил Потапов)