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Сегодня, 11:25

Тренер Волкова намекнул, кто станет следующим соперником российского бойца в UFC

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал о том, как отнесся к решению бойца провести полноценный лагерь в США, и дал намек, кто станет его следующим соперником.

— Мы подводку постоянно делали в Америке, поэтому для нас это не ново, — сказал Кияшко в разговоре с «СЭ». — Просто сейчас поехал туда заранее, на более длительный период. Сейчас готовится, нам уже дали соперника, дали бой. Поэтому сейчас вся команда будет собираться вместе с Сашей и готовиться к поединку.

— Соперник ниже или выше в рейтинге?

— Ниже.

Волков занимает восьмое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Вероятный следующий соперник Александра — Крис Дакас, Александр Романов или Благой Иванов. С остальными россиянин либо бился, либо у них уже анонсированы поединки с другими оппонентами. С Ивановым Волков также встречался, но не в UFC, а в рамках Bellator.

Александр Волков (единоборства)
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