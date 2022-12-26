Тренер Волкова намекнул, кто станет следующим соперником российского бойца в UFC

Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко рассказал о том, как отнесся к решению бойца провести полноценный лагерь в США, и дал намек, кто станет его следующим соперником.

— Мы подводку постоянно делали в Америке, поэтому для нас это не ново, — сказал Кияшко в разговоре с «СЭ». — Просто сейчас поехал туда заранее, на более длительный период. Сейчас готовится, нам уже дали соперника, дали бой. Поэтому сейчас вся команда будет собираться вместе с Сашей и готовиться к поединку.

— Соперник ниже или выше в рейтинге?

— Ниже.

Волков занимает восьмое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Вероятный следующий соперник Александра — Крис Дакас, Александр Романов или Благой Иванов. С остальными россиянин либо бился, либо у них уже анонсированы поединки с другими оппонентами. С Ивановым Волков также встречался, но не в UFC, а в рамках Bellator.