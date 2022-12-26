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Сегодня, 11:31

Брайс Митчелл рассказал, почему завязал с алкоголем

Давид Хачатрян
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Американский полулегковес Брайс Митчелл (15-1) признался, что в последний раз пил алкоголь несколько лет назад.

«По правде говоря, я вообще не пью алкоголь. Я люблю сладкий чай с долькой лимона. В последний раз я пил несколько лет назад. Чувак, когда я пью, то напиваюсь до потери сознания. Поэтому я прекратил употреблять алкоголь. За всю жизнь я пил 3-4 раза, и это было много лет назад», — сказал Митчелл в интервью Джеймсу Линчу.

Митчелл в прошлом бою проиграл Илие Топурии (13-0) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

UFC
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