Тренер Сен-Пьера рассказал, как канадец может победить Хабиба

Тренер канадского бойца ММА Жоржа Сен-Пьера — Фирас Захаби — смоделировал поединок между его подопечным и чемпионом UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабибом Нурмагомедовым.

— У Жоржа потрясающее джиу-джитсу, — цитирует Захаби MMA Junkie со ссылкой на подкаст FightTips. — Это (борьба Хабиба с Сен-Пьером) не будет похоже на то, чтобы удерживать кого-то в легком весе. Даже если Хабиб повалит его — а я люблю Хабиба, я его большой фанат и как бойца, и как человека — способности Жоржа подниматься просто невероятны. Я буду удивлен, если Хабибу в бою с ним удастся сделать больше одного тейкдауна. Это меня шокирует.

— В бою с Жоржем невероятно сложно провести тейкдаун, — отметил тренер. — Посмотрите на его карьеру: как много раз его переводили вниз? А если кто-то делал тейкдаун, то как долго он находился внизу? Это была доля секунды. Он всегда на ногах. Я не могу назвать себя непредвзятым. Я предвзятый. Но я думаю, что за счет одного только умения бить ногами Жорж будет выигрывать у него раунды.

— Думаю, что в обороне Жорж лучше. Его бокс лучше, у него более точные удары, а еще он превосходно бьет ногами, — добавил Захаби.

Следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова (28-0 в ММА) станет американец Тони Фергюсон (25-3). Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 246.

Потенциальный бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером (26-2) обсуждается около года. При этом в 2019-м канадец объявил о завершении карьеры. 38-летний Сен-Пьер — бывший чемпион UFC в полусреднем (до 77,1 кг) и среднем весах (до 83,9 кг). Последний бой он провел в ноябре 2017-го, а до этого не выступал почти четыре года.

Захаби считает, что Сен-Пьер может вернуться в октагон. «Он настолько любит конкуренцию, что, я думаю, однажды захочет вернуться, чтобы встретиться с парнем, которого все считают непобедимым. Хабиб — один из таких парней, но это должен быть бой в 165 фунтах (до 74,8 кг — промежуточный вес. — Прим. «СЭ»). Пойдет ли UFC на это? Это вопрос», — сказал тренер.