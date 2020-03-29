Тренер рассказал, когда Александр Емельяненко был близок к смерти

Бывший тренер команды Russian Top Team Андрей Былдин рассказал в интервью «СЭ» об инциденте в первой половине 2000-х, в котором сильно пострадал боец ММА Александр Емельяненко.

— Эта история могла закончиться трагически, — сказал Былдин. — Звонит наш товарищ из Старого Оскола, занимал высокую должность в милиции: «Вышла история — Александр Емельяненко в реанимации. Случился конфликт с местными ребятами в кафе, получил бутылкой шампанского по голове. Сейчас без сознания. Наверное, до утра не доживет». Мы все места не находим. Как могло случиться? Наутро звонок — хватаем телефон. Ждем самых страшных новостей. А это тот же товарищ: «Ваш Александр с рассветом пришел в себя, повытаскивал из руки все капельницы, оторвал проводки и куда-то ушел». А через месяц он уже дрался, выигрывал.

По словам Былдина, Федор Емельяненко считал Александра огромным талантом и «опекал как мог».

— Мы сборы проводили в Старом Осколе, — отметил тренер. — Саша мог удалиться на целую ночь. Утром является — и отрабатывает всю тренировку. Что это — кроме природы? Не каждый человек два дня подряд бухать-то сможет. Я смотрю, какой Александр сегодня. Какую форму набрал в «Ахмате». У него и не было никогда такой! Во что значит — окружение. Попробуй, попей у Рамзана Ахматовича (Кадырова. — Прим. «СЭ»).

Федор и Александр Емельяненко выступали за Russian Top Team до 2003 года. На счету 38-летнего Александра Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. (Илья Андреев, Юрий Голышак)

Полный текст интервью с Былдиным — здесь.