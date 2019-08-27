Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать Хабибу в Абу-Даби

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, какие обстоятельства могут негативно повлиять на психологическое состояние россиянина перед боем против Дастина Порье.

Поединок Нурмагомедова и Пуарье будет главным событием турнира UFC 242, который пройдет в Абу-Даби 7 сентября.

До Нурмагомедова в октагоне появятся несколько его друзей и партнеров по тренировочному процессу. Ранее россиянин признавался, что это будет для него отвлекающим фактором.

— Конечно, это важный момент. Если у кого-нибудь из них что-то пойдет не по плану, это будет очень плохо для морального состояния Хабиба и всей команды, — цитирует «РИА Новости» Мендеса. — Если кто-то перейдет черту в своем поведении, думаю, что отец Хабиба (Абдулманап Нурмагомедов) сделает ему хороший втык после этого. Он очень порядочный человек и требует от своих учеников уважать себя и окружающих.