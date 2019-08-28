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Тренер Нурмагомедова Мендес пообещал, что мы увидим лучшего Хабиба в поединке с Порье

08:55
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал о его подготовке к поединку с Дастином Порье.

— Хабиб находится в отличной форме! Он опережает график сгонки веса и уже абсолютно готов ментально. Могу сказать, что вы увидите лучшего Хабиба относительно его последнего выступления. Уверен в этом на сто процентов, — цитируют Мендеса «РИА Новости». — Любой боец высочайшего уровня может удивить своим прогрессом и планом на поединок. Например, как это сделал Конор (Макгрегор. — Прим. «СЭ»). Однако Хабиб всегда готов к подобным сюрпризам.

Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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