Тренер Марифа Пираева раскрыл причины его поражения: «Он вообще не делал того, что мы планировали»

Главный тренер Марифа Пираева (30-5) в поединке с Нариманом Аббасовым (30-4) на AMC Fight Nights 112 Сергей Торосян заявил, что его подопечный в бою делал то, что он ни в коем случае не должен был делать.

«Он не делал того, что мы планировали вообще, причем от слова совсем, — сказал Торосян в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — На эмоциях [дрался]. Повелся на Наримана Аббасова. То, что ему нельзя было делать, он начал делать — рубиться, реагировать на его темп. Так нельзя было делать. Нужно было больше двигаться, контратаковать, отходить от сетки, не вязаться.

Мариф выше уровнем, в ударной технике 100 процентов. Как он работает на тренировках, и как он работал там, — это две абсолютно разные вещи, два разных человека. В страшном сне не мог представить, что такое может быть. Его голова очень тяжело работала после жестокой весогонки. Он согнал 26 килограммов. Когда он приехал ко мне в зал, он весил 96 килограммов. Он встал на весы, показал 96 килограммов, и от этой цифры мы двигались".

Пираев техническим нокаутом уступил Аббасову. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве.