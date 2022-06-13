Чемпион AMC Fight Nights Эминов бросил вызов Нариману Аббасову

Действующий чемпион полулегкого веса AMC Fight Nights Мухаммед Эминов (16-1) обратился к чемпиону легкого дивизиона лиги Нариману Аббасову (30-4) с предложением провести бой.

«Нариман Аббасов, поздравляю тебя и твою команду! Ты действительно уже легенда Азербайджанского MMA. Сам знаешь, у нас хорошие отношения, я надеюсь мы их сохраним и после боя,если он пройдет. Но нам обоим нужен хороший экзамен перед большими делами! Champ vs. Champ», — написал Эминов в соцсетях.

Эминов идет на серии из пяти побед. При этом он больше других чемпионов защищал титул (4 защиты). В прошлом бою он одолел Романа Силагадзе (6-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 16 октября 2021 года на AMC Fight Nights в Сочи.

Аббасов защитит титул легкого дивизиона в поединке против Марифа Пираева (30-5). Азербайджанский боец победил технической остановкой. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве.