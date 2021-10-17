Тактаров о победе Минеева: «Ни секунды не сомневался ни в первом, ни во втором раунде»
Тактаров прокомментировал победу Минеева над Исмаиловым на AMC Fight Nights 105
02:03
Актер и бывший боец UFC Олег Тактаров поделился впечатлениями от победы Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105.
«23 февраля — день мужчин, день воина, день защитника. Надеюсь, гвардии сержант получит заслуженные поздравления в этот раз. Володя, ни секунды не сомневался ни в первом, ни во втором раунде... Мои поздравления!» — написал Тактаров в Instagram.
Бой в среднем весе завершился победой Минеева нокаутом в третьем раунде. Минеев защитил титул AMC Fight Night в среднем весе.
На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья.
Прошлая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года — она завершилась вничью.
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