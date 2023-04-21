Тренер Харитонова Кривуша заявил, что Блейдс может заманить Павловича в ловушку

Тренер Сергея Харитонова Руслан Кривуша оценил шансы в бою Сергея Павловича и Кертиса Блейдса.

«Очень тяжело предсказуемый бой. Сергей сильнее, у него все шансы нокаутировать, но Блейдс очень хитрый. Кертис может заманить, притвориться, что устал. Мозги у него очень хорошо работают. У его тренерского штаба может быть определенная тактика — например, в последнем бою Павлович выиграл нокаутом, но был открыт и пропускал удары. Можно заманить его в ловушку. Для примера — первый бой Адесаньи с Перейрой и реванш, где была похожая ситуация у клетки. Было видно, что тренерский штаб проделал стратегическую работу. После ударов левой-правой Перейра открывался. У Сергея есть похожие моменты — он не думает о защите, когда заходит в зарубу. По нему можно попасть. Если в подбородок или висок, можно выключить любого. Нужно аккуратно отнестись к бою в плане защиты», — приводит слова Кривуша «РБ Спорт».

Павлович подерется с американцем Кертисом Блейдсом (17-3) 22 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.