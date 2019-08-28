Тренер Хабиба считает, что Порье будет опасен в ранних раундах

Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова высказал мнение, что соперник россиянина Дастин Порье будет опасен в стартовых раундах.

— Да, в этом я разделяю позицию отца Хабиба. Дастин будет опасен для нас в ранних раундах, — цитируют тренера «РИА Новости».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.