Тренер Хабиба считает, что Порье будет опасен в ранних раундах
09:13
Хавьер Мендес, тренер российского бойца ММА и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова высказал мнение, что соперник россиянина Дастин Порье будет опасен в стартовых раундах.
— Да, в этом я разделяю позицию отца Хабиба. Дастин будет опасен для нас в ранних раундах, — цитируют тренера «РИА Новости».
Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
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