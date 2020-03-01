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Тренер Анкалаева признал, что остановка боя с Куцелабой была преждевременной

12:37

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца ММА полутяжелоговеса Магомеда Анкалаева, заявил, что рефери преждевременно оставил поединок россиянина с молдаванином Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (США).

— Хочу сказать, что тоже считаю остановку боя преждевременной и хотел его продолжения, но все есть так как есть, — написал тренер в Instagram. — Победа или поражение от всевышнего. Двигаемся дальше.

Бой был остановлен уже на первой минуте после серии точных попаданий со стороны россиянина. На счету 27-летнего Анакалаева 13 побед и 1 поражение в ММА (4-1 в UFC). У 26-летнего Куцелабы — 15 побед и 5 поражений (4-4 в UFC).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B9LmM9klV_o/

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