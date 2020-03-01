Тренер «Ахмата» объяснил, почему Александр Емельяненко в Грозном не нарушает дисциплину

Главный тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал в интервью «СЭ» о том, почему Александр Емельяненко никогда не нарушал режим, тренируясь в Грозном.

Емельяненко тренировался в «Ахмате» с 2017 по 2018 годы. В феврале 38-летний боец (28-7-1) начал новый сбор в Чечне.

— Как вам удалось сделать так, что он не нарушал режим?

— Никаких наказаний он у нас не получал. Он осознал, что он мог бы сделать за этот промежуток времени, когда отошел от спорта, когда три года не выступал. Он самостоятельно взялся за себя, собрался и пошел дальше. Очень хорошие, успешные выступления у него были в последние годы.

— У вас были беседы с ним? Допустим: «Александр, если ты выпьешь, мы тебя выгоним из клуба».

— Да, когда он приехал. У нас такое с любым бойцом, не только с Александром. У нас же не один Александр, а очень много бойцов из нашего региона и бойцов разных национальностей — русские, из Дагестана ребята. Есть с Ростова, есть с Москвы.

Мы всем говорим, что мы за здоровый, за правильный образ жизни. Наркотики — это не наше дело, спиртные напитки — тоже не наше дело. Нам нужны здоровые ребята, которые с вас будут брать пример. Ставить жесткие законы для кого-то, то для одного, то для следующего... Он взрослый человек, ему такие вещи не нужны.

— И как он тогда отреагировал?

— Мы ему сказали, что если хочешь выступать за клуб, нужно оставить спиртное, тогда будешь тренироваться. Он сказал: «Я все осознал, я все знаю. Я сам соберусь, все сделаю. Я для себя окончательно решил, что мне нужно доказать, что я могу». Он свое слово держал, за время его выступлений за наш клуб ни разу не было, чтобы он был где-то выпивши, еще что-то. С местными ребятами, чеченцами, очень хорошо дружил. (Илья Андреев)