Тони Фергюсон: "Только у Серроне нашлись яйца для боя со мной"

Американский боец UFC Тони Фергюсон​ в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о бое с Дональдом Серроне, Коноре Макгрегоре и россиянине Хабибе Нурмагомедове.

Поединок с Серроне пройдет 8 июня.

– Тони, добро пожаловать в Чикаго! На открытых тренировках к вам было очень много внимания...

- Да, фанаты были прекрасны. Они кричали мне “Champ shit only” , и это меня вдохновляло. Они заставили меня самого кричать – это было круто.

– Почему бой с Серроне для вас сейчас имеет смысл?

– Он – единственный, кто захотел подписаться на этот бой. Я уже устал говорить об этом, но он реально – единственный. Только у него нашлись яйца для этого. Он – великий боец. У него есть несколько легендарных боев в копилке, он – ветеран нашего спорта. Я и сам дрался с очень многими ветеранами, он станет следующим. (Виктория Булахова)

Полностью интервью Фергюсона