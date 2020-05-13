Американец Тони Фергюсон в резкой форме ответил Конору Макгрегору. Ранее ирландец раскритиковал Фергюсона за поражение на UFC 249 от Джастина Гэтжи и напомнил, что представлял его интересы вместе с командой менеджеров.

— Ты все еще моя сучка, — написал Фергюсон в Twitter. — Ты никогда не представлял меня. А даже если так, то работал на меня и оставил без денег. Сосредоточься на том, чтобы держаться подальше от бутылки. Должно быть, трудно наблюдать со скамейки запасных.

— Заткнись и поблагодари медсестер и докторов, которые собрали твой череп и зашили все эти шрамы, — ответил Макгрегор. — Сегодня же международный день медсестры. И научись боксировать! Ты переплетал ногами, как чертов шут. Нам было бы стыдно представлять тебя.