Сотникова посетила Fight Nights 100 и выложила фото с Гаджиевым
12 апреля 2021, 23:57
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова посетила турнир смешанных единоборств AMC Fight Nights 100.
«Кама, спасибо за прекрасный турнир и за дружбу», — подписала Сотникова фото с главой промоушна Камилом Гаджиевым.
AMC Fight Nights 100 прошел в ночь с 11 на 12 апреля. В главном поединке турнира россиянин Дмитрий Бикрев победил техническим нокаутом в третьем раунде казахстанского бойца Гайти Дазаева и защитил пояс в полусреднем весе.
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