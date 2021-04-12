Сотникова посетила Fight Nights 100 и выложила фото с Гаджиевым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова посетила турнир смешанных единоборств AMC Fight Nights 100.

«Кама, спасибо за прекрасный турнир и за дружбу», — подписала Сотникова фото с главой промоушна Камилом Гаджиевым.

AMC Fight Nights 100 прошел в ночь с 11 на 12 апреля. В главном поединке турнира россиянин Дмитрий Бикрев победил техническим нокаутом в третьем раунде казахстанского бойца Гайти Дазаева и защитил пояс в полусреднем весе.