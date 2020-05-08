Тони Фергюсон: «Для меня Хабиб вообще не существует»

Американский боец ММА Тони Фергюсон на пресс-конференции перед боем против Джастина Гэтжи на турнире UFC 249 отказался говорить о возможности боя с Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, Тони должен был изначально драться на турнире с Хабибом, однако поединок сорвался из-за пандемии коронавируса.

— Бой с Хабибом? А мне все равно! Для меня он вообще не существует, — передает слова Фергюсона MMA Fighting. — Точно состоится бой на UFC 249, он будет на pay-per-view и ESPN+, и будет потрясающим. Так же не забудьте подписаться, держать дистанцию, когда решите давать «пять» и обниматься.

— А с кем еще вы хотите подраться за титул, если победите в субботу?

— Поймите, это не временный титул! У меня есть другой пояс, но мне нравится собирать трофеи. У меня целый ворох медалей из прошлого. Но меня не заботит вещественная награда, это не более, чем пресс-папье. Настоящий титул у меня уже есть. Я получил всё, что у него было. Просто сказал Хабибу сидеть тихо, где бы он ни был, и ушел. Как я и сказал, для меня он не существует.

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).