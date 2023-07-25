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Том Аспиналл похвалил Павловича: «Этот парень чрезвычайно опасен»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) высоко оценил навыки россиянина, первого номера рейтинга в тяжелом весе Сергея Павловича (18-1).

«Павлович опасен. Этот парень, очевидно, обладает устрашающей силой. Многие упускают из виду тот факт, что его IQ очень высок. Кроме того, он очень точен в своих ударах. Вспомните бой с Блейдсом, парень ни разу не промахнулся. Казалось, что у Кертиса на голове какой-то магнит. Казалось, что руки Сергея сами тянуться к цели. Этот парень чрезвычайно опасен», — сказал Аспиналл в эфире программы The MMA Hour.

Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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