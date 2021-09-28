Стал известен соперник Петра Яна за титул временного чемпиона UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян проведет бой против Кори Сэндхагена за титул временного чемпиона UFC, утверждает инсайдер ESPN Бретт Окамото.

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Ян должен был провести реванш против Алджамейна Стерлинга, но последний снялся из-за травмы.

7 марта 2021-го Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.

На счету 28-летнего Яна 15 побед и два поражения в MMA. 29-летний Сэндхаген 14 раз побеждал и трижды проигрывал в смешанных единоборствах.