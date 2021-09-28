Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Стал известен соперник Петра Яна за титул временного чемпиона UFC

22:00
Петр Ян. Фото Instagram
Петр Ян. Фото Instagram
Теги:

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян проведет бой против Кори Сэндхагена за титул временного чемпиона UFC, утверждает инсайдер ESPN Бретт Окамото.

Турнир UFC 267 состоится 30 октября в Абу-Даби. Ян должен был провести реванш против Алджамейна Стерлинга, но последний снялся из-за травмы.

7 марта 2021-го Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.

На счету 28-летнего Яна 15 побед и два поражения в MMA. 29-летний Сэндхаген 14 раз побеждал и трижды проигрывал в смешанных единоборствах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Не переживайте за наше падение!» Медведева и Милохин — о дебюте в «Ледниковом периоде»
Клуб КХЛ уволил тренера, а затем заставил его ходить в офис. Почему не стоит так делать
Бернарду Силва с метра попал в перекладину пустых ворот «ПСЖ»
Каменский рассказал, почему Жамнов стал главным тренером сборной, а не Знарок
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд