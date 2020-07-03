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«Терпения близким». Узбекский боец — о смерти отца Хабиба

3 июля 2020, 18:34
Заррух Адашев. Фото Instagram.
Заррух Адашев. Фото Instagram.
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Узбекский боец ММА Заррух Адашев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Терпения всем близким Абдулманапа Магомедовича», — написал Адашев в Instagram, добавив также хэштег #легенда.

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.

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