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3 февраля, 14:27

Тажудинов — о смерти Мутаева: «Про него пишут неправду»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Магомед Мутаев.
Фото Соцсети

Чемпион мира по вольной борьбе-2023 Ахмед Тажудинов прокомментировал смерть бойца ММА Магомеда Мутаева.

31 января Мутаев был застрелен возле своего дома в Махачкале.

«Каким запомнился Мутаев? Он был искренним нашим братом, — сказал Тажудинов «СЭ». — Очень много мы с ним тоже тренировались, очень много были вместе на выездах. Он мне запомнился хорошим, искренним братом, я ничего плохого тоже не слышал о нем, поэтому пусть Аллах простит ему грехи и ведет его в райские сады.

Он был моим близким другом. Получилось так, значит так было суждено. То, что пишут в интернете — неправда. Не было такого, чтобы его (предполагаемого убийцу Мутаева — Прим. «СЭ») облили зеленкой. Я комментарии читаю, вообще очень плохие вещи пишут… Эти люди, не зная правду, такие вещи пишут. Всем писать тоже не хочется. Близкие люди знают что и как было, поэтому хочется сказать, чтобы так не писали. Это все не так было».

Мутаеву было 20 лет. Следующий поединок он должен был провести 23 февраля в лиге AMC Fight Nights. Боец тренировался в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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